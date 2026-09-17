“Tengo miedo”: la confesión más dolorosa de Evren ante Bahar que pondrá a prueba su amor y su destino

Las noches de El 9 Televida se preparan para un capítulo cargado de altísima tensión emocional en Bahar. En los próximos episodios, un emotivo encuentro frente a la incubadora de un recién nacido desencadenará una revelación desgarradora. Mirá lo que se viene en el tanque turco de las noches de Mendoza.

La pantalla de El 9 Televida vivirá momentos de profunda emoción entre este jueves 17 y viernes 18 de septiembre. La exitosa novela turca de las noches, Bahar, alcanzará una encrucijada crucial en su trama donde los miedos, las culpas y la búsqueda de redención pondrán entre la espada y la pared a uno de sus personajes principales: el doctor Evren.

Todo comenzará cuando Bahar y Evren coincidan en el área de incubadoras del hospital observando a un bebé recién nacido. Al ver la mirada de cariño del cirujano hacia el pequeño, la protagonista comentará cómo el padre del niño finalmente entendió su rol al verlo por primera vez, comprendiendo que su enojo previo no nacía del rechazo, sino del miedo a la responsabilidad.

La confesión de Evren: entre la culpa y el fantasma del cobarde

Las palabras de Bahar tocarán la fibra más íntima de Evren, quien se verá trágicamente reflejado en la situación. Abrumado por los recientes acontecimientos con Naz y la inminente llegada de su hijo, el médico no podrá ocultar más el tormento que lleva dentro y admitirá su verdad más dolorosa: el temor a transformarse en el tipo de hombre que no asume las consecuencias de sus actos.

Sumido en un profundo dolor, el cirujano confesará ante Bahar que siente que le ha hecho daño a dos mujeres fundamentales en su vida. En un acto de total vulnerabilidad, llegará incluso a compararse con el doctor Aziz —padre de Timur—, temiendo haber heredado esa misma naturaleza.

La respuesta de Bahar y la oportunidad de redimirse

Lejos de juzgarlo, Bahar mantendrá la templanza y buscará calmarlo con firmeza. Le recordará que él no pertenece a esa clase de personas y marcará una diferencia clave que cambiará el rumbo de la conversación: la verdadera diferencia es que él sí va a hacer lo correcto.

El silencio de Evren ante la contundente afirmación de Bahar lo dirá todo. El cirujano comprenderá que la verdad ya no se puede esquivar y que enfrentarse a sus miedos para convertirse en el padre que el bebé de Naz necesita podría ser la única vía para redimirse, aunque implique pagar un costo desgarrador.

No te pierdas los impactantes capítulos de Bahar, al término de Noticiero 9 edición central por El 9 Televida.