“¿De qué serviría que pidiera disculpas?”: la madre de Luciana Báez exige justicia por el choque fatal

Susana Knoch, mamá de Luciana Celeste Báez, cuestionó el eventual pedido de disculpas que habría manifestado realizar el joven de 21 años imputado por el accidente en el que murió su hija. La familia también reclama que avance la investigación y mantiene un pedido formal por el celular de la joven, que desapareció después del siniestro.

A casi un mes del fatal accidente, la familia de Luciana Celeste Báez continúa atravesando el duelo y reclamando justicia. La joven, de 22 años, murió después del choque ocurrido en la esquina de calle Colón y Avenida Perú, mientras que su novio, sufrió graves lesiones y continúa con su recuperación. En las últimas horas, la madre de Luciana, Susana Knoch, se refirió a la versión que circuló sobre una eventual intención del conductor imputado de pedirle disculpas a la familia, algo que nunca sucedió.

La semana pasada, familiares, amigos y personas cercanas a Luciana participaron de una marcha para pedir justicia y mantener visible el caso.

Para la madre de Luciana, la marcha significó además una muestra de acompañamiento en medio de uno de los momentos más difíciles que atraviesan. “Quería visibilizar nuestro pedido desesperado”, explicó al recordar cómo surgió la movilización.

“¿Sólo le serviría beneficiarse ante la sociedad mostrándose arrepentido?: qué dijo la madre sobre el eventual pedido de disculpas

Susana Knoch aseguró que hasta el momento no recibió ningún pedido de disculpas por parte del joven imputado. Ante las versiones sobre una supuesta intención de hacerlo, planteó que no encuentra qué podría cambiar para la familia.

“¿Sólo se serviría a él para mitigar su culpa? ¿Para victimizarse por su irresponsabilidad? ¿Para beneficiarse con ese pedido ante la sociedad mostrándose arrepentido?”, cuestionó.

La madre de Luciana también sostuvo que su familia no busca resolver el proceso por fuera de los canales institucionales. “Lo que corresponda hacer, revisar, solicitar a nivel Fiscalía, pruebas, autoridades competentes, son ellos quienes lo harán”, señaló.

Según explicó, la decisión de dejar esas cuestiones en manos de los profesionales y de la Justicia responde también a la necesidad de que la familia pueda concentrarse en atravesar el duelo.

“Siempre he enseñado que debemos hacernos cargo de nuestros errores, equivocaciones y acciones. Mis hijos han crecido con esos preceptos y valores. Que su culpa la “lave” su familia. Yo eduqué una hija de 22 años con sentido de la responsabilidad, la justicia y el respeto por el otro. Desconozco qué valores se ponen en juego en su familia”, señaló.

La investigación por el accidente continúa

Por el choque ocurrido en Colón y Avenida Perú, Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, permanece imputado por homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas.

La investigación judicial deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y las responsabilidades que correspondan.

En ese marco, la defensa también habría planteado una posible falla en los frenos del vehículo, una hipótesis que también comenzó a cobrar fuerza por allegados al joven en las redes sociales donde se desató un fuerte cruce.

Susana Knoch cuestionó esa hipótesis y sostuvo que, desde su perspectiva, una eventual falla mecánica no justificaría circular a alta velocidad. “Si vos tenés un auto al cual le fallan los frenos, ¿vas a transitar a alta velocidad en él?”, planteó.

La mujer también cuestionó que se pudiera circular de esa manera por el centro mendocino y sostuvo que una situación de esas características podría haber provocado consecuencias todavía mayores.

“Esto podría haber sido muchísimo peor, peatones, trabajadores que salían de sus trabajos, ellos mismos en su propio auto podrían haber sido gravemente dañados. Por una doble irresponsabilidad entiendo entonces…porque si te fallan los frenos, y aún así decidís que eso no te importe…accediendo a todo lo que dije antes…qué debo entender? Que hay una intención de causar daño? Que hay un sentido de la responsabilidad inexistente en esta persona al volante?”, señaló.

El novio de Luciana continúa recuperándose después del choque: “sigue en shock, está destrozado”

Además de enfrentar la pérdida de Luciana, la familia mantiene un vínculo cercano con Gonzalo Parlavecchio, el novio de la joven, quien sobrevivió al accidente, pero sufrió múltiples heridas y fracturas.

Según explicó Susana, Gonzalo permanece en su casa y atraviesa un proceso de recuperación física complejo. Sus familiares y amigos lo ayudan a recuperar progresivamente su movilidad luego de ser intervenido quirúrgicamente en la cadera.

La madre de Luciana también contó que el joven atraviesa un profundo impacto emocional por lo ocurrido y que presenta dificultades para recordar algunos momentos del accidente. “Está atravesando, con 24 años, por el peor momento de su vida”, expresó.

La familia de Luciana, además, mantiene contacto diario con él y con sus familiares. Susana explicó que todos están recibiendo asistencia psicológica para poder afrontar el duelo y acompañarse mutuamente.

La familia también mantiene presente a Gonzalo y busca acompañarlo en su recuperación, en línea con lo que, según Susana, habría querido Luciana.

Siguen buscando el celular de Luciana

Otro de los puntos que preocupa a la familia es el celular de Luciana. Susana aseguró que no tienen información certera sobre el dispositivo y que recibieron algunos mensajes que consideró falsos o de procedencia dudosa.

La familia realizó una denuncia formal ante la Fiscalía porque sostiene que el teléfono desapareció del lugar del accidente. “Todo realmente nos parece demasiado extraño”, manifestó la mujer.

“No volveremos a ser nunca más lo que éramos”: la familia intenta reconstruir una nueva vida sin Luciana

El duelo también atraviesa la vida cotidiana de la familia. Susana contó que en su casa eran cuatro integrantes y que ahora deben acostumbrarse a una realidad completamente diferente.

Uno de los momentos más difíciles fue el cumpleaños de Bauty, el hijo menor de la familia, que cumplió 10 años pocos días atrás.

La mujer explicó que intentaron acompañarlo y llenarlo de amor, pero que la ausencia de Luciana fue inevitable durante una fecha tan importante. “Nos cambió la vida para siempre. No volveremos a ser nunca más lo que éramos”, expresó.

Mientras la investigación judicial continúa, la madre de Luciana insiste en que el principal objetivo de la familia es que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Susana pidió que la causa avance con las pruebas, pericias y actuaciones judiciales necesarias y remarcó que los abogados de la familia se encuentran trabajando en los aspectos administrativos, civiles y penales del caso.

En medio del dolor por la pérdida de su hija, cerró su mensaje con un pedido que resume el reclamo de la familia: “Solicito y exijo justicia por mi hija, por su memoria, por todo lo que le quitaron, por lo que no le permitieron ser ni hacer, por la vida que le arrebataron. Por los derechos que le vulneraron. Justicia”.