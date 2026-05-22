Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este sábado 23 y domingo 24 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Guaymallén, Maipú y Malargüe.

Edemsa informó que este sábado 23 y domingo 24 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Guaymallén, Maipú y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 23 y domingo 24 de mayo

Este sábado 23 y domingo 24 de mayo habrá cortes de luz en:

Sábado 23/05/2026