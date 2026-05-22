Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este sábado 23 y domingo 24 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Guaymallén, Maipú y Malargüe.
Edemsa informó que este sábado 23 y domingo 24 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Guaymallén, Maipú y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 23 y domingo 24 de mayo
Este sábado 23 y domingo 24 de mayo habrá cortes de luz en:
Sábado 23/05/2026
Las Heras
- En calle Paso Hondo, entre Iván Cané y Jorge Newbery. En callejón Cruz Cabello, entre calles Aristóbulo del Valle y Paso Hondo. En callejón Cabello, hacia el oeste de calle Paso Hondo, y zonas Aledañas; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Río Diamante con El Trapiche y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 11.00 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°15, hacia el norte de Deán Funes, y áreas adyacentes; Vistalba. De 11.15 a 14.00 h.
- En el loteo 13 de Diciembre y zonas Aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.
Lavalle
- En el callejón N°8, hacia el norte de calle Lavalle. En calle El Algarrobal, hacia el este de callejón N°8, y zonas Aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
- En el Secano Lavallino. En zonas de Gustavo André y Lagunas del Rosario. En San José, Capilla de San José, Puesto San Lorenzo e Isla Conjume. En la escuela Posta de los Médanos y zonas aledañas. POR MEJORAS EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y NIVELES DE TENSIÓN. De 8.00 a 20.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamos; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.
San Carlos
- En calle Independencia, entre Furlotti y Alfredo Barrios. En calle Constantini II. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Coronel, hacia el sur de El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle La Vilina, entre Ruta Nacional N°143 y callejón Mora; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
Domingo 24/05/2026
Guaymallén
- Entre calles Vicente López y Planes, Diego Paroissien, Cornelio Moyano y Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Pichincha con Congreso y zonas Aledañas; Rodeo de la Cruz. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- Entre calles Vicente López, El Salvador, Valparaíso, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Río Seco Viamonte y Panamá. En barrio Las Carretas y en loteo Roch; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauzá. En calles Proyectada I352 y Los Pinos. En calle Tulumaya, entre Proyectadas I334 e I355. Entre calles Félix Araujo, Proyectada I247 y Tulumaya. En calle Agremón y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
- En calles Virgen del Valle y San Zenón, hacia el oeste de San Antonio. En calle San Gabriel, hacia el norte de San Zenón, y áreas adyacentes; Lunlunta. De 11.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, entre La Carrera (o Ancón) y Alto Verde. En el barrio Presidencia; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles El Ingenio, Nueva Furno y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Av. El Libertador, Fray Inalicán, 9 de Julio y Braña. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Las Vírgenes, Carmona, Costa de las Vías y Zardini; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.
- Entre calles Zardini, San Francisco, El Zanjón Oeste e Iaccarini; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- Entre calles Esquivel Aldao, Fray Inalicán, Santa Cruz y Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.