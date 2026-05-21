Dolor en Mendoza: quiénes eran los trabajadores que murieron tras la explosión en una base petrolera de Pata Mora

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc y Gastón Antonio Andrada. El trágico accidente ocurrió durante tareas de reparación en un camión cisterna dentro de un yacimiento petrolero en Malargüe. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

La tragedia ocurrida en el sur de Mendoza sigue generando conmoción en el ámbito petrolero y entre los vecinos de la provincia. Dos trabajadores murieron este miércoles luego de una fuerte explosión en una base petrolera de Pata Mora, en el departamento de Malargüe, mientras realizaban tareas sobre un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB S.A.

El dramático episodio ocurrió en el área operativa de Chachahuén Sur, una zona estratégica de actividad hidrocarburífera ubicada cerca del límite entre Mendoza y Neuquén. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc, de 47 años y oriundo de General Alvear, y Gastón Antonio Andrada, de 40 años, domiciliado en Ciudad de Mendoza.

Cómo ocurrió la explosión en el yacimiento de Pata Mora

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 19.35 dentro de un taller donde personal de la empresa realizaba trabajos de reparación sobre un camión cisterna.

Según las primeras reconstrucciones, la explosión se produjo en la tapa del vehículo mientras los operarios trabajaban en la unidad. El supervisor de la planta fue quien alertó sobre el incidente tras escuchar una fuerte detonación y observar una nube de gas expandiéndose rápidamente en el sector.

Producto del estallido, Sergio Adrián Sanchuc falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Por su parte, Gastón Antonio Andrada fue rescatado con lesiones críticas y trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, en Neuquén, por ser el centro asistencial más cercano a la zona del accidente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió minutos después de ingresar.

El accidente generó un importante despliegue de emergencia en el yacimiento ubicado en Pata Mora, una región donde convergen distintas operaciones petroleras de Mendoza y Neuquén.

Tras la explosión, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar el área operativa. La investigación busca determinar qué provocó la detonación dentro del taller de la empresa. Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del siniestro.

El comunicado de la empresa TSB tras la muerte de los operarios

Horas después de confirmarse las muertes, la empresa TSB S.A., con sede en Neuquén, difundió un comunicado expresando su pesar por lo ocurrido.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el área de operaciones de Chachahuén Sur, expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, indicó la firma.

Además, la compañía aseguró que activó protocolos internos de contingencia y asistencia para acompañar a los familiares de las víctimas. “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”, señalaron desde la empresa petrolera.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida

Luego de conocerse las identidades de los trabajadores fallecidos, las redes sociales comenzaron a poblarse de mensajes de dolor, despedida y acompañamiento para las familias de ambos operarios.

Compañeros, amigos y vecinos compartieron fotografías y palabras de afecto recordando a Sanchuc y Andrada, en medio de una profunda conmoción que atraviesa al sector petrolero mendocino tras el trágico accidente ocurrido en Malargüe.