“Para cualquier persona que lo necesite”: una influencer mendocina regalará ropa gratis ¿cuándo y dónde?

La iniciativa solidaria estará abierta a todas las personas que quieran acercarse. Habrá prendas nuevas, usadas, zapatillas y abrigo para quienes más lo necesiten. También invitaron a colaborar.

Mendoza está llena de acciones solidarias, cada día muchas personas aportan su granito de arena para poder brindar algo al que menos tiene. En este contexto, una joven infleuncer mendocina anunció en sus redes sociales que entregará ropa gratis en pleno centro.

En medio de un contexto económico complejo, una nueva acción solidaria volvió a movilizar a cientos de mendocinos en redes sociales. La influencer mendocina Milagros Beningazza anunció que realizará una jornada de entrega de ropa gratis en Mendoza, con el objetivo de ayudar a quienes necesiten abrigo o simplemente quieran sumarse a una propuesta solidaria.

“Para cualquier persona que lo necesite, quiera buscar algo y ser parte de esta movida”, expresó Milagros Beningazza en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse entre usuarios mendocinos.

La influencer ya había protagonizado otras acciones solidarias en la provincia, como campañas de abrazos gratuitos y actividades comunitarias en espacios públicos. En esta oportunidad, decidió organizar la propuesta junto al grupo Propósito en la Calle, que trabaja en asistencia social y ayuda comunitaria.

“Toda esta ropa gratis, no vamos a cobrar ni un solo peso. Hay zapatillas, buzos, remeras y más”, explicó la joven al presentar la iniciativa.

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Cuándo y dónde entregarán ropa gratis en Mendoza

La jornada solidaria se llevará adelante el próximo 1 de junio desde las 16 horas en la Plaza Independencia, en pleno centro mendocino.

Desde la organización aclararon que cualquier persona puede acercarse, sin necesidad de atravesar una situación extrema. “La idea también es compartir, conectar y que cualquiera pueda llevarse algo lindo”, señalaron.

Además, invitaron a la comunidad mendocina a colaborar con alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado y donaciones para seguir ayudando a personas en situación vulnerable.