Nueva APP del Mendotran: ¿qué significa la imagen de los colectivos en el mapa?

Los usuarios de colectivos en Mendoza, vieron como se les actualizó la aplicación del Mendotran. En un principio, generó algunas críticas porque se colgaba pero ahora con la operativa corregida muestra nuevas y útiles funciones para los usuarios.

Desde hace algunas semanas, la Aplicación del Mendotrán se actualizó. En un principio molestó a miles de usuarios porque la interfaz estaba muy cargada entonces la aplicación se colgaba y dejaba de funcionar, ahora ese problema se corrigió y muestra algunas nuevas funciones útiles para los usuarios, recordando siempre que el sistema se maneja con Internet y puede estar desfasado algunos segundos dependiendo de la conexión del lugar y del dispositivo.

La Aplicación cuenta con las paradas y los colectivos que pasan por ahí, además, continúa mostrando a qué hora pasan, si vienen atrasados o adelantados y con todos estos datos, cuanto tiempo demorará hasta llegar a tu parada.

Hasta ahí, mantiene todos los servicios que ofrecía la aplicación hasta la actualización. Ahora lo que sumó es algo más visual e ideal para los que se están yendo a la parada sobre la hora. Se trata de la colocación de un dibujo que simula ser el colectivo y por donde está circulando en tiempo real (o casi, dependiendo de tu conexión).

De esta manera, si tenés que ir a la parada de Rioja y Catamarca, vas a poder ver por dónde está tu micro y calcular de una manera más visual si tenés tiempo para llegar. Hay que tener en cuenta que tu ubicación la App la marca con un punto azul.

Otra función destacable de la Aplicación es que muestra si el colectivo es accesible para personas en silla de ruedas y si tiene calefacción, especial para el frío en estas épocas de invierno.

Nueva APP: notificaciones sobre cortes

Otra función que mejoró la experiencia con la Aplicación son las notificaciones, principalmente necesarias para los usuarios del Metrotranvía. Estas alertas, principalmente te señalan los cortes y cuando se restablece el servicio.

En la Aplicación, además se puede Planear el viaje y ver las líneas. También se puede dejar reclamos en la sección del Menú de la Aplicación.