Madre de un alumno denunció malos tratos tras el episodio de la vicedirectora que pateó el pupitre de los alumnos

La mujer defendió a su hijo, cuestionó la sanción aplicada y señaló prácticas que, según ella, afectan a todos los alumnos.

El hecho ocurrido en la Escuela N° 540 de Rosario sigue generando repercusión. La escena, registrada por una estudiante y difundida en redes sociales, muestra a la vicedirectora ingresando al aula y, en medio de un reto general, pateando el pupitre de un alumno de 15 años. El video se viralizó en pocas horas y desató un intenso debate sobre los límites de la disciplina y el trato hacia los estudiantes.

La situación se originó cuando la docente a cargo pidió apoyo por problemas de conducta en el curso. La autoridad escolar entró visiblemente alterada y, al dirigirse al adolescente, golpeó con el pie su banco. La reacción de los presentes fue inmediata y el registro audiovisual se convirtió en tema de conversación más allá de la comunidad educativa.

La madre del alumno, Silvia, salió a dar su versión y defendió a su hijo. “Él vive adentro de mi casa, no es de la calle”, aseguró, negando que tenga actitudes violentas. También cuestionó la sanción aplicada: el joven fue suspendido por 15 días y deberá realizar trabajos prácticos desde su hogar. “Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccionara de esa manera. Tendrían que haberme llamado para hablar”, agregó, señalando que nunca fue convocada por la institución para dialogar sobre la conducta del adolescente.

Además, la mujer denunció que existen antecedentes de malos tratos hacia los estudiantes. Según relató, la vicedirectora suele prohibir que los chicos vayan al baño y obliga a mantener las ventanas abiertas incluso en días de bajas temperaturas, lo que genera incomodidad en el aula. Estas prácticas, afirmó, ya habían sido motivo de quejas entre los alumnos.

El caso puso en discusión la relación entre autoridad docente y convivencia escolar, dos ejes centrales del sistema educativo. Mientras algunos sectores sostienen que los docentes necesitan herramientas firmes para mantener el orden, otros remarcan que la violencia nunca puede ser un recurso válido y que el diálogo con las familias es fundamental para resolver conflictos.

Padres, estudiantes y especialistas en educación opinaron sobre lo sucedido, destacando la necesidad de revisar protocolos de actuación y de garantizar espacios de respeto de ambos lados dentro de las instituciones.

Por ahora, la escuela no emitió un comunicado oficial sobre el accionar de la vicedirectora, aunque el Ministerio de Educación provincial analiza el caso. La madre del alumno insiste en que su hijo fue víctima de un trato injusto y reclama que se investigue lo ocurrido para evitar que se repitan situaciones similares.