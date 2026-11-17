Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 18 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 18 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 18 de noviembre:

Guaymallén

En calle Miguel de Azcuénaga, entre Juan Godoy y Cangallo. En calle Carlos Thays, hacia el este de Miguel de Azcuénaga; Villanueva. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Las Calandrias, Tirasso, Santo Tomás de Aquino y los Cóndores. En la intersección de calles Los Zorzales y Las Torcacitas. En calle Fritz Roy, hacia el oeste de Tirasso y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Colón, entre Citon y Ruta Provincial N°33. En calle Rodríguez, hacia el sur de Ruta Provincial N°33. En Ruta Provincial N°33, hacia el este de Rodríguez y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Urquiza, entre San Luis y San Pedro. En calles San Agustin y Necochea, hacia el norte de San Pedro. En calle La Colonia, hacia el este y oeste de Urquiza. En calle Ortega, hacia el oeste de Urquiza y zonas aledañas; El Carmen. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Boedo, en el barrio Viñas de Boedo y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

Entre calles Carril Sarmiento, Valle Manantiales, Rawson y 9 de Julio; Luzuriaga. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Luis Danti, entre Vitifrutícola Tunuyán S.R.L. y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle La Vencedora o La Estancia, entre Finca Abuelo Pepe S.A. y Escuela N°1-564 Juan González Ozo; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°89 o La Carrera, hacia el oeste de Finca La Catalina; San José. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Valderrama, entre calle El Álamo y calle C; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Iriarte, entre Zampal y barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.

San Carlos

En calle El Cementerio. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Juan Cobos Este, Diagonal Balbino Arizu Norte y diagonal Manuel Belgrano; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

En Ruta Provincial N°146, entre Barrera y División Goudge (cementerio de La Llave Nueva); La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Florida, entre calles Pedro Vargas y Ballofet y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Castro, entre El Cementerio y Barruti; Salto De Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe