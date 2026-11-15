Tránsito habilitado tras la crecida de un arroyo en Potrerillos: quiénes pueden pasar y hasta dónde

Después de permanecer cortado por la crecida del arroyo Las Mulas, el camino hacia Potrerillos volvió a ser transitable con restricciones. Hay piedras sobre la calzada y piden circular con extrema precaución.

La Ruta Provincial 89 volvió a ser transitable en el sector del arroyo Las Mulas, en Potrerillos, aunque la circulación continúa restringida.

Según informó personal de Defensa Civil de Luján de Cuyo, por el momento solo pueden pasar camionetas 4×4 y camiones.

La habilitación se produjo después de que la importante erogación de agua del arroyo dejara el camino intransitable. Si bien el caudal permitió recuperar la circulación, todavía hay piedras sobre la calzada que representan un riesgo para los vehículos.

Por este motivo, las autoridades recomiendan circular con mucha precaución y respetar las restricciones vigentes. Los vehículos que no sean camionetas 4×4 o camiones no están habilitados para atravesar ese tramo.

La situación se da luego de la creciente del arroyo Las Mulas, que arrastró agua, barro y piedras sobre la ruta y obligó a interrumpir el tránsito hacia la zona de Las Vegas y La Carrera.