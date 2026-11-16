Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este martes 17 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 17 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 17 de noviembre

Ciudad

En calle Camino a Papagayos. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calles Ferrari e Irigoyen. En el barrio San Vicente III; Los Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Humahuaca, Bonfanti, Lateral Norte del Acceso Este y Barcelona. En calle Elpidio González, entre Acceso Este y Chacón. En Barrio Laurenti y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Santa Lucía Este, hacia el oeste de San Juan. En calle San Carlos, hacia el norte de San Juan. En calle Proyectada V130, hacia el norte de Santa Lucía Este; Colonia San Francisco. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Los Fresnos, entre Álzaga y Los Tilos. En el barrio Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

Maipú

En calle Del Bosque, entre Roma y Proyectada I169; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.

En calle San José, hacia el norte de Mitre; Rodeo del Medio. De 11.15 a 14.00 h.

En calle Pescara, entre Cervantes y El Bajo; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Landis, entre Perito Moreno y Mitre y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Luis Danti, hacia el oeste de Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94. En Fincas Terra Viva S.R.L y Juan Francisco Bru; El Totoral. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Costa, entre Alto Verde y callejón Meli y zonas aledañas; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Vencedora, entre barrio Gualtallary y calle La Costa; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Público, prolongación calle Constantini. En Agrícola Presidente S.A. y áreas adyacentes; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Loteo Navarro; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En Ruta Nacional N°146, entre calles Chaparnikott y Longi; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Apiolazza, entre El Noruego y Lara; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.

Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Ballofet. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe