Viento Zonda, neblinas y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

El martes se presentará con ascenso de la temperatura, neblinas matinales y viento Zonda. Además, seguirán las nevadas en la cordillera sur.

Mendoza tendrá este martes 14 de julio una jornada con cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Desde Defensa Civil advirtieron que durante la mañana se podrán formar bancos de niebla en distintos sectores, por lo que recomendaron circular con extrema precaución en rutas, caminos y puentes debido a la reducción de la visibilidad.

Además, se mantiene la condición de viento Zonda en toda la precordillera provincial y en la zona baja de Malargüe.

La temperatura oscilará entre los 17°C de máxima y los 3°C de mínima.

Pronóstico extendido

Miércoles 15 de julio

Se espera una jornada parcialmente nublada, con un nuevo ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste.

Persistirán las nevadas en la cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 1°C.

Jueves 16 de julio

El cielo estará mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura.

Soplarán vientos moderados del sudeste y se pronostican nevadas intensas en la cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.

Viernes 17 de julio

Continuará el cielo mayormente nublado, con temperaturas similares a las de los días anteriores.

Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en el sur provincial, mientras seguirán los vientos moderados del sudeste y las nevadas intensas en la cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 6°C.