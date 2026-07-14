Curso gratuito en Mendoza para aprender inglés: dónde es y cómo inscribirse

Con cupos limitados, la propuesta ofrece una modalidad práctica para perfeccionar el uso del idioma y desarrollar mayor fluidez al hablar.

Aprender inglés y ganar confianza para hablar será el objetivo de un nuevo taller gratuito que ofrecerá la Ciudad de Mendoza.

Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y el curso tendrá una duración de tres meses y estará orientado a la práctica del inglés en situaciones cotidianas, con actividades que favorezcan el uso del idioma de manera natural.

A diferencia de un curso tradicional centrado en la gramática, la propuesta incluirá conversaciones, debates, juegos y dinámicas grupales sobre temas de interés general.

El objetivo es que los participantes puedan desenvolverse con mayor seguridad y perder el miedo a hablar en inglés en un ambiente relajado.

Dónde y cuándo es

Los encuentros se realizarán los martes y jueves, de 10.30 a 12 horas, en el CIC N° 1, ubicado en Avenida San Martín 3550, en la Ciudad de Mendoza.

La capacitación es gratuita y está pensada para personas que ya tengan conocimientos básicos del idioma y quieran mejorar su vocabulario, la pronunciación y la fluidez a la hora de comunicarse.

Cómo inscribirse

La actividad está destinada a mayores de 18 años que cuenten con una base previa del idioma.

Debido a que el curso tendrá un formato práctico, habrá un máximo de 40 participantes, por lo que desde la organización recomendaron realizar la inscripción con anticipación.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 13 de julio y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Educación de la Ciudad de Mendoza al teléfono 449-5227 o escribir al correo electrónico educacion@ciudaddemendoza.gov.ar.