Video: una señora le sacaba plantas a su vecina de madrugada en un barrio de Maipú y fue advertida por un domo de seguridad “desista”

El curioso hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la calle. La mujer cuando fue advertida salió corriendo pero sin soltar la carga.

El dicho dice: “las plantas no se piden, se toman” así de literal lo tomó una vecina del barrio 24 de Septiembre en Maipú quien aprovechó la madrugada de un martes para salir y tomar del jardín de la vecina algunas plantas que al parecer le gustaron. El hecho quedó registrado por un domo de seguridad que tiene el barrio.

Lo curioso del hecho es que se puede ver como la mujer a las 3.08 de la madrugada se acerca sigilosa al jardín de la vecina para primero tomar algunas flores, que por la cámara de seguridad se ve que ofrecen un llamativo color rojo; se va con el botín, cruza la calle, pero se ve que olvidó algo. Inmediatamente regresa por más y envuelve las plantas en una especie de sábana. Cómo esas cámaras están moritoneadas, desde el domo se escucha una alarma y una voz que le advierte “su comportamiento está siendo filmado y monitoreado en tiempo real, desista de lo que hace” y la mujer sin soltar las flores sale corriendo para perderse por la esquina.

El evento que quedó registrado por las cámaras de seguridad, dejó varias incógnitas que tal vez nunca se resuelvan: ¿para qué habrá usado esas flores la vecina? ¿por qué no las pidió amablemente? pero sí dejó una certeza, un jardín lindo puede ser pretendido por más de uno.