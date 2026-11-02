Liquidaciones de ANSES: ¿qué y cuánto vas a cobrar en noviembre del 2026?

Con el comienzo de noviembre, los millones de beneficarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social se preguntan cuándo reciben sus haberes. Este mes por la visita del Papa se extiende la fecha.

Con el inicio de noviembre, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar cuánto cobrarán durante el mes. Para este período, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciben una actualización por movilidad, que también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, los jubilados y pensionados que perciben el bono extraordinario de $70.000 continuarán cobrando ese refuerzo, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Los beneficiarios podrán consultar la liquidación correspondiente a octubre a partir del 11 de noviembre en Mi ANSES , ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar los conceptos incluidos en el pago y comprobar los importes liquidados

ANSES: ¿cuándo vas a ver las liquidaciones de noviembre?

Las liquidaciones de ANSES se podrán ver a partir del miércoles 11 de noviembre.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en noviembre?

Con la actualización del 1,93%, la AUH pasará de $156.588 en octubre a $159.611 por hijo en noviembre.

Sin embargo, ANSES continuará aplicando la retención del 20% a la mayoría de los beneficiarios. Ese importe se acumula hasta que se acrediten los requisitos correspondientes.

Los nuevos valores de la AUH serán los siguientes:

Monto total por hijo: $159.611.

$159.611. Retención del 20%: $31.922,20.

$31.922,20. Pago directo mensual: $127.688,80.

De esta manera, las familias que cobran la asignación de manera habitual recibirán $127.688,80 por cada hijo, mientras que el importe retenido quedará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

AUH por Discapacidad: ¿cuánto se cobra en noviembre?

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá un aumento del 1,93%. El monto pasará de $509.863 en octubre a $519.704 en noviembre.

Los importes quedarán de la siguiente manera:

Monto total: $519.704.

$519.704. Retención del 20%: $103.940,80.

$103.940,80. Pago directo mensual: $415.763,20.

¿Cuánto vas a cobrar de jubilación mínima en noviembre?

Con el aumento confirmado, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán los siguientes importes:

Concepto Monto en noviembre Jubilación mínima $444.158,46 Bono para jubilados $70.000 Descuento de PAMI -$13.324,75 Total neto a cobrar $500.833,70

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total neto de $500.833,70 en noviembre, siempre que no tengan otras deducciones.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre del 2026?

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por hijo del SUAF no tiene un monto único para todos los beneficiarios. El importe varía según los ingresos del grupo familiar.

Con la actualización de noviembre, los valores estimados por hijo serán los siguientes:

Rango 1: $79.812,80 por hijo, para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

$79.812,80 por hijo, para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Rango 2: $53.838,46 por hijo, para ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957.

$53.838,46 por hijo, para ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957. Rango 3: $32.564,29 por hijo, para ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708.

$32.564,29 por hijo, para ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708. Rango 4: $16.801,94 por hijo, para ingresos de entre $2.052.708,01 y $6.419.726.

Por lo tanto, para conocer cuánto se cobrará en noviembre, las familias deben identificar en qué rango de ingresos se encuentran y cuántos hijos tienen a cargo.