Murió una mujer de 88 años en Luján de Cuyo: investigan si fue atacada por su perro

La víctima fue hallada sin vida por su hijo en el interior de su casa. Investigan si las lesiones provocadas por el animal causaron el fallecimiento o si hubo otro motivo.

Una mujer de 88 años murió este lunes en su vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, luego de ser encontrada con múltiples heridas compatibles con mordeduras de un perro. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y busca determinar si las lesiones fueron la causa del fallecimiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 14, en el interior de una casa. Según la información policial, el hallazgo fue realizado por el hijo de la mujer, quien regresó al domicilio después de su jornada laboral.

Al ingresar, encontró a su madre tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y diversas lesiones. En la vivienda también se encontraba un perro de raza pitbull.

Qué se sabe sobre la muerte de la mujer en Chacras de Coria

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades y minutos después llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El médico que intervino constató el fallecimiento en el lugar.

Por el momento, los investigadores buscan establecer si las heridas compatibles con mordeduras provocaron la muerte de la mujer o si fueron posteriores a otra eventual causa, como una descompensación.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján, por disposición de la autoridad judicial interviniente.