Alerta Naranja por tormentas con granizo: ¿dónde y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta por fuertes tormentas con altas probabilidades de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta por fuertes tormentas, con abundantes precipitaciones y con altas probabilidades de granizo para sectores de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Naranja por tormentas?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden localmente superar los 90 kilómetros por hora.

Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma local.

¿En qué zonas se produciría las tormentas con granizo?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas con granizo se producirían en el Este y Sur de Mendoza, pero en algunos departamentos, es decir, en los departamentos de:

San Martín

Santa Rosa

La Paz

Lavalle

San Rafael.

General Alvear

En el resto de la provincia, puede llover pero sin las condiciones que afectarían a estos sectores.

¿A qué hora se producirían las tormentas?

Las tormentas fuertes se producirían por la tarde, a partir de las 17. Las lluvias podrían comenzar por el mediodía.

¿Cómo estará este lunes 16-11?

Este lunes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable con tormentas. Probabilidad de granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 31°C | Mín: 17°C

¿Qué pasará el martes 17-11?

El martes estará parcialmente nublado con tormentas aisladas y descenso de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 28°C | Mín: 16.9°C

Miércoles 18-11

El miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

Jueves 19-11

Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 28°C | Mín: 15°C

Viernes 20-11

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C