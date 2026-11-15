Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este lunes 16 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 16 de noviembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 16 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 16 de noviembre

Guaymallén

En calle Félix Suárez, entre Virgen de las Nieves y Fourcade. En calle Virgen de las Nieves, entre Bolivia y La Paz. En los barrios Nueva Esperanza, Costa Esperanza II y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles La Plata, Gobernador González, San Martín y Santiago Del Estero. De 8.00 a 12.00 h.

Lavalle

En calle San Juan, entre 9 de Julio y General Acha. En calle 25 de Mayo, hacia el oeste de San Juan. En calle 9 de Julio, hacia el oeste de San Juan y áreas adyacentes; Colonia Italia. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Martín, hacia el norte de Remedios de Escalada. Entre calles Italia, San Martín, Simón Bolívar, Florida y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Roma, entre Irigoyen y Del Bosque. En calle Irigoyen, entre Roma y Pescara; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Videla Aranda, hacia el oeste de Laprida Sur. En calle San Martín, hacia el sur de Videla Aranda. En la calle La Nueva, hacia el sur de Videla Aranda y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre Ruta Nacional N°40, Ruta Nacional N°40 vieja y calle Figueroa; El Totoral. De 8.15 a 10.15 h.

Tupungato

Entre calle Valderrama y Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94. En Nolastar S.A. y Vitifrutícola Tunuyán S.A.; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Vencedora o La Estancia, entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino a Dique Las Tunas; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

En callejón Montes de Oca, hacia el sur de calle Ahumada. En la intersección de callejones Aveiro y Montes de Oca; Villa Bastias. De 9.15 a 12.15 h.

San Carlos

Entre calles Independencia, 3 de febrero, barrios Luis Firpo y Lemos II; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Florida, El Libertador, Cangallo y Cornú. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Necochea, Pedro Vargas, Benielli y Olaguer Feliu. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe