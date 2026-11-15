Murió un hombre de 66 años tras recibir un disparo en la cabeza en Guaymallén: detuvieron a dos sospechosos

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, pero falleció horas después. Un familiar declaró que mantenían problemas con dos conocidos desde el mediodía.

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres investigados por el homicidio de un hombre de 66 años, ocurrido el sábado por la noche en el asentamiento Los Hornos, en el distrito El Sauce, Guaymallén. La víctima recibió un disparo en la cabeza durante una riña y falleció horas después en el Hospital Central.

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 23.15, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un aviso sobre una pelea con disparos de arma de fuego y una persona herida en el interior del barrio.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre de 66 años con una herida de bala en la cabeza. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y trasladó de urgencia al Hospital Central. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció durante la jornada del domingo 15 de noviembre.

A partir de las primeras averiguaciones, personal de la División Homicidios avanzó en la investigación y logró identificar a dos hombres que estarían vinculados con el ataque.

Los procedimientos permitieron detener primero a uno de los sospechosos en las inmediaciones de su domicilio. Luego, los investigadores localizaron al segundo hombre y lo aprehendieron tras una persecución a pie por el interior del asentamiento.

Por su parte, Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena del crimen para reunir elementos de interés para la causa.

Los dos aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría 9.ª y a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y la participación de ambos en el hecho.