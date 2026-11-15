Domingo caluroso, nublado y con tormentas: las zonas dónde podría llover

El pronóstico anticipa un domingo inestable, con precipitaciones que podrían intensificarse durante la tarde y la noche en distintos sectores de la provincia.

Después del ingreso de un frente frío durante el sábado, Mendoza tendrá este domingo 15 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad. La nubosidad y las condiciones meteorológicas favorecerán la aparición de lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia.

Defensa Civil emitió un alerta amarilla por tormentas para este domingo en la zona Sur, la zona Este, Lavalle y el este de Las Heras.

La temperatura máxima prevista para hoy es de 29°C, mientras que la mínima será de 17°C.

Cómo seguirá el tiempo el lunes en Mendoza

La inestabilidad continuará durante el lunes 16 de noviembre, con precipitaciones en distintos sectores de la provincia y nuevamente condiciones de viento Zonda en el Sur.

El fenómeno será de intensidad débil a moderada, con velocidades de entre 35 y 40 km/h. Podría afectar Malargüe, el sur de ese departamento, la precordillera Sur y posiblemente el sector sur del Valle de Uco, entre las 13 y las 21 horas.

En cuanto a las lluvias, durante la mañana continuará la inestabilidad en la franja Este. Desde las 15 se esperan precipitaciones en la zona Sur y, a partir de las 18, también en el Este provincial.

Los fenómenos podrían intensificarse después de las 17, con posibilidad de formación de núcleos con granizo en el Sur y el Este. Durante la noche y hacia la madrugada del martes podrían registrarse tormentas con precipitaciones moderadas en el Valle de Uco.

La temperatura máxima se ubicará en los 30°C, mientras que la mínima será de 17°C.