Violento ataque en Mendoza: un adolescente de 14 años fue agredido con piedras y hay otros dos heridos

El adolescente sufrió lesiones en la cabeza y en el labio superior, por lo que fue trasladado al Hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo encéfalo-craneano con herida cortante. También fueron asistidos un hombre mayor de edad y una menor.

Un adolescente de 14 años fue trasladado al Hospital Perrupato luego de resultar herido durante un episodio ocurrido en la vía pública. Mientras la Policía intervenía en el lugar, también fueron asistidos un hombre mayor de edad y una menor.

El hecho ocurrió en el barrio Néstor Kirchner, en San Martín, y fue advertido por la policía a través de un llamado al 911.

Según fuentes policiales, el adolescente habría sido agredido por una persona cuya identidad todavía no fue determinada.

El menor presentaba lesiones en la cabeza y en el labio superior, por lo que fue trasladado al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) con herida cortante.

Mientras los efectivos trabajaban en la zona para establecer qué había sucedido cuando fueron informados sobre la presencia de un hombre mayor de edad y una menor que también habrían resultado heridos.

La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de los posibles agresores.