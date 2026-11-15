Murió un hombre de 38 años tras una pelea en Godoy Cruz: lo encontraron tendido en la calle con manchas de sangre

El hombre había estado consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de conocidos y habría resultado herido durante un enfrentamiento.

Un hombre de 38 años murió durante la mañana de este domingo en Godoy Cruz. Habría mantenido una pelea con un grupo de conocidos en el barrio Urundel y terminó con una lesión en la cabeza.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Viñedos y Cartagena, en las inmediaciones de la cancha Bustamante.

La intervención policial comenzó tras un llamado al 911 realizado por una mujer, quien informó que su esposo había encontrado a un hombre tendido en la vía pública y con manchas de sangre cuando regresaba de trabajar.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 40 constataron la situación y solicitaron asistencia médica. En el procedimiento también intervinieron el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de conocidos. En ese contexto se habría producido una pelea y el hombre habría recibido un golpe o sufrido una lesión en la cabeza que, por su gravedad, le provocó la muerte.

Según los registros policiales, el hombre tenía antecedentes por distintos delitos. En 2025 había sido vinculado a causas por violación de domicilio, infracción a la Ley 6722 y delitos contra las personas.

También registraba antecedentes por robo simple en grado de tentativa (2024 y 2018), robo agravado por el uso de un arma impropia y robo simple (2019), amenazas agravadas (2017), robo simple (2015) y robo agravado (2014).