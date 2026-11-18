Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este jueves 19 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 19 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este jueves 19 de noviembre:
Ciudad
- Entre calles Divisadero Largo, Circuito a Papagayos, Las Verbenas y Sarmiento. Entre calles Los Chañares, Las Mentas, Sarmiento y Los Junquillos. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares y Las Verbenas. En calle Pablo Neruda, entre Circuito a Papagayos y Principal Aliar. Entre calles Pablo Neruda, Circuito a Papagayos, Juana Azurduy y Félix Palorma y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En Ruta Provincial N°33, entre Felipe Peña y Moyano. En calle Gustavo André, hacia el este y oeste de Ruta Provincial N°33. En calle Colectora Sur, hacia el norte de Gustavo André. En calle Rey, entre Gustavo André y Gentile. En calle Romero, entre Felipe Peña y Gustavo André; Gustavo André. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Núñez, hacia el norte de El Carmen. En calle La Colonia, hacia el este y oeste de Núñez y áreas adyacentes; El Plumero. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Los Cóndores, hacia el este de Ruta Provincial N°89; Potrerillos. De 10.00 a 12.00 h.
- En calle camino a Vallecitos y zonas aledañas; Potrerillos. De 12.15 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Necochea, entre Ruta Provincial N°50 y calle 374. En los barrios María Auxiliadora y 25 de Mayo. En calle Molina, hacia el sur de Ruta Provincial N°50. En el Loteo Javier Molina y áreas adyacentes; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°50, entre callejón Molina y calle Pueyrredón. Entre calles 25 de Mayo, Lencinas, Corvalán y Ruta Provincial N°50. En los barrios Rodeo, Unidos por la Esperanza, 23 de agosto y zonas aledañas; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Serpa, hacia el norte de Ruta Provincial N°50. En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50 y áreas adyacentes; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón Ruano. Entre calles Reina, Sarmiento y callejón Ruano; Colonia las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°94 Las Rosas, entre calles Bombal Sur y Sarmiento; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Gualtallary. En calle La Costa, entre Independencia y La Vencedora. En el barrio Gualtallary y zonas aledañas; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Independencia, entre Ruta Provincial N°89 y calle La Costa. En el barrio Oficiales y áreas adyacentes; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°88 y calle N°3; La Arboleda. De 9.45 a 12.45 h.
San Carlos
- En calle Constantini II, entre calles Malvinas Argentinas e Independencia; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.
- En Ruta Nacional N°143, hacia el norte de Arroyo Aguanda; Pareditas. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Circunvalación, San Pedro, Ruta Provincial N°150 y Ruta Nacional N°143. Entre calles Las Arabias, Las Vírgenes y Los Maitenes; Capitán Montoya. De 8.00 a 12.00 h.
- En Ruta Provincial N°175 o Los Carolinos, entre El Cipre y Bargna; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Los Sifones, Línea los Palos, Benavidez y Ruta Provincial 200; Jaime Prats. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
- En calle Cerrillos Nevados, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 11.30 a 15.30 h.
- En calle San Martín Sur, entre Luis Grassi y Leguizamón, camino a Ruta Nacional N°40 Sur. En CARBONES & CARBURANTES MALARGÜE S.R.L. De 9.00 a 13.00 h.