La pelota vuelve a rodar y la pasión de la Albiceleste se vive en casa. Este martes 17 de noviembre, desde las 19:30 horas, la Selección Argentina se medirá ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y todos los mendocinos podrán vivirlo en vivo y completamente gratis a través de la pantalla de El 9 Televida.

La pasión por la Selección Argentina vuelve a encenderse en el interior del país y se disfruta de punta a punta en Mendoza. En el marco del segundo y último amistoso de la fecha FIFA, la Scaloneta se mide ante Costa Rica en Córdoba con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y despedir el 2026 ante su gente y vos lo podrás disfrutar en la pantalla de El 9 Televida.

Transmisión gratuita en Mendoza: a qué hora empieza por El 9 Televida

Para que ningún hincha mendocino se quede afuera de esta fiesta futbolera, El 9 Televida transmitirá el encuentro en vivo y gratis por televisión abierta a partir de las 19:30, con toda la previa desde el estadio Mario Alberto Kempes antes del pitazo inicial programado para las 20:00.

El duelo llega después de la caída por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera —con goles de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo, y descuento de Julián Álvarez—, un resultado que cortó un invicto histórico de 2.793 días sin derrotas en partidos amistosos para la Albiceleste.

El regreso del Dibu Martínez y las probables formaciones

De cara a este compromiso, Lionel Scaloni adelantó que realizará entre cuatro y cinco variantes respecto del once que jugó ante la Celeste. La gran noticia para el público es el regreso a la titularidad de Emiliano “Dibu” Martínez, ya recuperado de la lesión maxilar que lo marginó de las canchas.

Sin Lionel Messi ni referentes como Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolás González y Giovani Lo Celso, el entrenador aprovechará la cita para seguir probando variantes jóvenes. Enfrente estará la Costa Rica dirigida por Bryan Ruiz, que viene de perder 2-0 ante Ecuador en Quito y buscará dar el golpe en Córdoba, recordando el último antecedente entre ambos: triunfo argentino por 3-1 en marzo de 2024 con tantos de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Probable formación de Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Ficha del partido: Argentina vs. Costa Rica

Competencia: Amistoso internacional (Fecha FIFA).

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Transmisión en vivo y gratis en Mendoza: Desde las 19:30 por El 9 Televida (inicio del partido a las 20:00 ).

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Bruno Arleu.

VAR: Rodrigo Guarizo.

Viví toda la emoción de la Scaloneta en vivo y gratis por la pantalla de El 9 Televida.