Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 19 de febrero

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 19 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 19 de febrero

Estos son los cortes previstos para este jueves 19 de febrero:

Ciudad

En el Cerro de la Gloria. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Ing. Cipolletti, San Martín, La Plata, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves. En calle Victoria, entre Avellaneda y Buena Nueva. En calle Buena Nueva, entre Victoria y Nuestra Señora del Carmen. En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. En barrio Los Tilos y adyacencias; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

En calle Bartolomé Mitre, entre Luis Lagomaggiore e Italia. En calle Ing. Cipolletti, entre 25 de Mayo y San Martín. Entre calles José María Godoy, San Martín, Ameghino, Sargento Cabral y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

En calle San Martín, entre Boedo y Bulnes, y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y áreas adyacentes; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Modesto Gaviola, San Martín, Roca y Patricios. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En la intersección de calle 2 de Abril con Mischeni y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Crespo, Libertador San Martín, Sarmiento y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle N°2, entre calles El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael