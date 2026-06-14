Murió un importante influencer argentino en un choque de helicópteros en Brasil

El creador de contenido argentino fue identificado entre las seis víctimas fatales que dejó la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo sobre Río de Janeiro. En el accidente también murieron el músico estadounidense Oliver Tree y el cineasta argentino Lucas Vignale.

Una tragedia aérea conmocionó este domingo a Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de la ciudad. El accidente dejó al menos seis personas muertas lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El accidente ocurrió a las 8.59 (hora de Argentina), cuando por motivos que aún se investigan ambas aeronaves chocaron en el aire.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió de inmediato.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que se encontraban en el predio. La magnitud del humo negro, producto del incendio, pudo observarse desde distintos puntos de Río de Janeiro. Además, la violencia del choque provocó que partes de las aeronaves cayeran hacia edificios residenciales y comerciales cercanos.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de uno de los helicópteros. La sexta persona fallecida viajaba en la segunda aeronave, que cayó a unos 100 metros del lugar donde impactó el primer aparato.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron la identidad de algunas de las víctimas fatales. Entre ellas se encuentran el el influencer argentino Gaspi y el director audiovisual argentino Lucas Vignale.

Mientras continúan las tareas de peritaje y remoción de los restos de las aeronaves, especialistas aeronáuticos trabajan para determinar qué provocó la colisión.

El hecho es considerado uno de los accidentes aéreos más graves registrados en Brasil en lo que va del año.

Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. Alcanzó notoriedad por sus videos de humor grabados en la vía pública, donde interactuaba con desconocidos utilizando su característico saludo “buenass“. Su contenido logró reunir millones de seguidores en redes sociales y durante 2025 ganó aún más visibilidad internacional tras participar en “La Velada del Año V“, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla.

También falleció Lucas Vignale, cineasta argentino nacido en Buenos Aires en 1997. A lo largo de su carrera trabajó en producciones audiovisuales y videoclips junto a reconocidos artistas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap. Además, desarrolló proyectos cinematográficos junto al actor Lorenzo Ferro. Su trabajo más reciente, “El Tren Fluvial“, marcó su debut en el largometraje y obtuvo reconocimiento internacional tras su presentación en el Festival de Berlín 2026.