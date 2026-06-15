Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en Las Heras

La Justicia y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la difusión urgente de la búsqueda de Isabella Eileen Natale Bolado, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado domingo 14 de junio en el distrito de Panquehua, en el departamento de Las Heras.

Según informaron oficialmente desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal, la menor fue vista por última vez alrededor de las 20 horas, cuando se retiró de su domicilio ubicado en Panquehua y, desde entonces, no regresó ni se tienen novedades sobre su paradero.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente judicial, Isabella mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura mediana y cabello negro con tonos pelirrojos, el cual usa largo hasta la altura de los hombros. Además, posee un tatuaje en la mano izquierda con la inscripción “Maria” y utiliza un piercing en el rostro.

Hasta el momento, no se cuentan con datos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de desaparecer.

Las autoridades pidieron a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de la adolescente. En caso de haberla visto, tener contacto con ella o poder aportar datos sobre dónde podría encontrarse, se solicita comunicarse de manera inmediata al 911.

Desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron la difusión de la fotografía de la menor en medios de comunicación y plataformas digitales para ampliar el alcance de la búsqueda.