Robaron un local en pleno centro de Mendoza y terminaron detenidos: eran padre e hijo

El hecho ocurrió durante la madrugada en un comercio de accesorios para celulares. Una alarma activó el operativo policial y las cámaras permitieron seguir los movimientos de los sospechosos hasta su detención. Uno de los involucrados es menor de edad.

Un episodio de inseguridad ocurrió en el centro de Mendoza cuando un hombre y su hijo adolescente fueron detenidos tras ser acusados de ingresar a robar en un comercio dedicado a la venta de accesorios para teléfonos celulares. La rápida intervención de preventores municipales, efectivos policiales y operadores del sistema de videovigilancia permitió localizar a los sospechosos pocos minutos después y detenerlos.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se registró durante la madrugada del lunes en un negocio ubicado sobre calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca.

Los delincuentes habrían forzado una persiana metálica para ingresar al comercio. Sin embargo, una alarma de seguridad se activó mientras todavía permanecían dentro del local, lo que puso en alerta a las autoridades.

Tras la activación de la alarma, operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia lograron detectar a dos personas que coincidían con las características de los sospechosos.

Las imágenes mostraron cómo ambos caminaban por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Más tarde fueron observados abordando un taxi en inmediaciones de calle Godoy Cruz.

Con esa información, personal policial inició el seguimiento y logró interceptarlos pocas cuadras después.

Al momento de verificar la identidad de los detenidos, los efectivos constataron que se trataba de un hombre adulto y su hijo menor de edad.

Tras la aprehensión, el padre fue trasladado a una dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que el adolescente fue derivado al Polo Judicial. Según se informó, el menor permanecerá bajo resguardo hasta que sea retirado por un familiar responsable.

La causa quedó bajo investigación para determinar con precisión la participación de cada uno de los detenidos y establecer si existieron otros involucrados en el hecho.