Giro siniestro en la muerte de “Gaspi”: Se reveló la teoría más temida sobre el accidente

Viviana Canosa y Jorge Rial se sumaron a la hipótesis del atentado lanzada por el padre del youtuber. Revelaron detalles de un supuesto documental oculto junto al músico norteamericano Oliver Tree que pretendía romper el silencio sobre Hollywood.

El trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que les costó la vida al influencer argentino Gaspar Prim Díaz (“Gaspi”), al cantante estadounidense Oliver Tree y a otras cuatro personas sumó un capítulo de absoluta conmoción en la televisión nacional. Luego de que el padre del youtuber sembrara las dudas al declarar que para él “fue un atentado”, los periodistas Jorge Rial y Viviana Canosa se hicieron eco de una inquietante teoría que vincula la tragedia con un intento de silenciamiento.

Durante la última emisión de su programa, la dupla de conductores abordó las versiones que comenzaron a multiplicarse con fuerza en la comunidad de creadores digitales. Con extrema cautela, pero sin esquivar el impacto de la información, Rial reveló haber recibido datos de una fuente de estricta confianza que le dan un giro siniestro al expediente del siniestro en Brasil.

El peligroso proyecto independiente de Oliver Tree

De acuerdo con la versión expuesta por Rial, el trasfondo de la tragedia podría estar ligado a las últimas decisiones profesionales de Oliver Tree. El músico norteamericano se había desvinculado recientemente de una de las corporaciones discográficas más grandes del mundo para volverse un artista independiente, planeando una masiva gira internacional para el mes de julio.

En ese contexto de absoluta libertad creativa, Tree comenzó a publicar sugestivos videos en sus redes sociales haciendo alusión a oscuras teorías conspirativas de internet y presuntos secretos de la élite de Hollywood. Según detallaron en el programa, fue justamente este contenido de alto voltaje el que unió los caminos de las víctimas: “Gaspi se habría contactado con Oliver tras ver esos videos y ambos estaban evaluando la posibilidad de realizar un documental o una entrevista sin filtros para redes sociales, aprovechando la exposición global del músico”, explicaron al aire, deslizando que el proyecto pretendía salir a la luz en los próximos meses.

Prudencia ante una especulación que estalló en las redes

A pesar de lo escalofriante de la hipótesis, tanto Rial como Canosa hicieron hincapié en la necesidad de manejarse con la máxima prudencia informativa. “Lo tenemos que tratar con mucho cuidado”, remarcaron de forma conjunta, dejando en claro que se trata de fuertes corrientes de opinión dentro del universo digital y que, por el momento, no existen pruebas públicas ni peritajes que confirmen de manera oficial un sabotaje o atentado.

Mientras la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil avanza con la investigación técnica sobre las irregularidades de los helicópteros involucrados, el debate público quedó completamente encendido. Los fanáticos de “Gaspi” inundaron las plataformas exigiendo celeridad y transparencia total a las autoridades brasileñas para esclarecer lo que ya se instaló como el mayor misterio del año en el mundo digital.