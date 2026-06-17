Progresar 2026: ¿qué pasa con los pagos de junio?

Aunque Anses todavía no publicó el calendario de pagos de junio, los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden verificar si fueron incluidos en la liquidación y conocer el estado de su cobro a través de distintos canales de consulta.

Los beneficiarios de las Becas Progresar continúan esperando la confirmación de las fechas de pago correspondientes a junio de 2026. Hasta el momento, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no publicó un calendario oficial para el cobro de los haberes.

Sin embargo, existen algunas herramientas que permiten anticipar si un estudiante fue incluido en la liquidación del mes y verificar el estado de su pago.

Cómo saber si cobrás Progresar en junio

Una de las formas de comprobar si el beneficio será abonado durante junio es consultar la Certificación Negativa de Anses correspondiente al período 05/2026.

Quienes al realizar la consulta encuentren la leyenda “Registra liquidación de PROG.RES.AR” destacada en color rojo, tienen altas probabilidades de cobrar la beca durante este mes.

Esta verificación puede realizarse a través de los canales habituales de Anses y se convirtió en una de las principales referencias para los estudiantes ante la falta de un cronograma oficial de pagos.

Dónde consultar el estado de la liquidación

Además, los beneficiarios pueden verificar si su pago fue procesado ingresando a Mi Anses y siguiendo estos pasos:

Ingresar a Atención Virtual.

Seleccionar “Iniciar atención”.

Elegir la opción “Consultas rápidas”.

Hacer clic en “Estado de tu liquidación de Progresar”.

Allí se puede conocer si la beca fue incluida en la liquidación correspondiente y el estado administrativo del trámite.

Qué informó Anses sobre el pago

Según una respuesta oficial brindada el 11 de junio de 2026, Anses confirmó que ya recibió la información de liquidación enviada por la Secretaría de Educación, pero aún no cuenta con los fondos necesarios para concretar los pagos.

El organismo señaló:

“Buen día, si bien se ha recibido de la Secretaría de Educación el detalle de la liquidación del período 05/2026, aún no se han recibido los fondos correspondientes, razón por la cual no se puede informar fecha de pago. Saludos”.

De esta manera, aunque la liquidación del período mayo de 2026 ya fue confeccionada, los estudiantes deberán aguardar una comunicación oficial para conocer la fecha exacta de acreditación de las Becas Progresar.