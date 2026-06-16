Argentina debuta en el Mundial 2026: a qué hora juega ante Argelia y cómo verlo en vivo y gratis

La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 este martes en Kansas. Con Lionel Messi como bandera y el equipo de Lionel Scaloni ya definido, los campeones del mundo buscarán arrancar con una victoria.

La espera terminó. La Selección Argentina hará su presentación oficial en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará este martes en Estados Unidos y genera una enorme expectativa entre los hinchas, que volverán a ilusionarse con una nueva conquista mundialista. Y vos vas a poder seguir todo el encuentro a través de la pantalla de Canal 9 Televida.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la base del plantel campeón del mundo y con varias de sus principales figuras recuperadas físicamente para afrontar el estreno.

A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Argelia se jugará este martes en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City.

Los horarios del encuentro serán:

Argentina: 22:00

Estados Unidos (Este): 21:00

México: 19:00

España: 03:00 del miércoles

Cómo ver en vivo y gratis el debut de Argentina en el Mundial 2026

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo a través de la pantalla de Canal 9 Televida, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro desde las 20:20.

La transmisión comenzará antes con toda la previa, análisis y cobertura especial.

La formación que prepara Scaloni para el debut

Con las dudas físicas prácticamente despejadas, el entrenador argentino ya tendría definido el once titular para enfrentar a Argelia.

La probable formación sería:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Entre los titulares aparecen seis futbolistas que también estuvieron desde el arranque en la final del Mundial de Qatar, mientras que otros nombres buscarán escribir su propia historia en esta nueva Copa del Mundo.

Todos los partidos del Mundial 2026 que vas a poder ver gratis en Canal 9 Televida

La pantalla de Canal 9 Televida tendrá una destacada cobertura de la fase inicial con partidos de las principales selecciones y cruces que prometen emociones desde el primer minuto.

Mirá el cronograma completo y preparate para vivir toda la pasión mundialista.