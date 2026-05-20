Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 21 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 21 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo habrá cortes de luz en:

Ciudad

Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel de Lucía. De 8.45 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calles Beltrán y Márquez, entre Saavedra y Pringles, y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Antártida Argentina, Chicha Ruiz (o Retamos), Soberanía Austral y Ruta Provincial N°82. En el Loteo Elsa Inés Gul; El Challao. De 9.25 a 13.00 h.

Maipú

En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Perito Moreno, hacia el este de San Pedro. En calles Montecaseros y Lamadrid, hacia el norte de Perito Moreno, y zonas aledañas; San Roque. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Costa y Corredor Productivo, entre Ruta Provincial N°89 y calle La Vencedora. En bodega Ambrosia, fincas Chandon y Reina. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Carrera (o Ancón), hacia el oeste de La Gloria; San José. De 14.20 a 18.20 h.

Tunuyán

En calle Pérez, entre La Argentina y Calderón. De 9.30 a 13.20 h.

En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); El Manzano. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Castillo, entre Guillermo Díaz y Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el este de Castillo. De 8.45 a 12.45 h.

San Rafael