Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 20 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 20 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 20 de noviembre:

Guaymallén

Entre calles Godoy Cruz, La Purísima, Tirasso y Pedro del Castillo. Entre calles Rópolo, Julio A. Roca, Tirasso, Godoy Cruz y La Purísima; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00hs.

Lavalle

En callejón Estrella, entre Proyectada V45 y Citon. En calle Talet, entre Rodríguez y Humberto y zonas aledañas; El Carmen. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle San Martín, en el barrio loteo Fideicomiso Drummond y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Quintana, entre 2 de Abril y Calle 14. En calle 577, entre Sarmiento y Proyectada I194. Entre calles Roque Sáenz Peña, 2 de Abril, Calle 577 y Mischeni y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Pueyrredón, entre Videla Aranda y Ruta N°60. Entre calles Videla Aranda, Pueyrredón, Unión Vecinal y callejón Ortega. Entre calles Facundo Jara, Sarmiento, Videla Aranda y Pueyrredón. En el barrio Las Campanas y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Juan Domingo Perón, Pellegrini, Tropero Sosa y Pablo Pescara. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En la intersección de calles El Álamo y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°89, entre Restaurante Los Alamitos y Paso de la Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y áreas adyacentes; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Nicolás Quiroga; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael