Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones. Para quienes soliciten $3.000.000, las cuotas van desde $129.774 hasta $321.204, según el plazo de devolución elegido.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden solicitar créditos personales a través de la línea Nación Previsional. La propuesta permite financiar hasta $50 millones, con una tasa nominal anual (TNA) fija del 49% y un plazo de devolución de hasta 72 meses.

Una de las alternativas disponibles es solicitar $3.000.000. En ese caso, el importe de las cuotas dependerá de la cantidad de meses elegida para devolver el dinero. La entidad utiliza el sistema de amortización francés, que establece pagos mensuales fijos.

Cuánto se paga por un préstamo de $3 millones en el Banco Nación

Para quienes necesitan solicitar $3.000.000, el Banco Nación ofrece distintas opciones de financiación. Según el plazo seleccionado, las cuotas estimadas son las siguientes:

Plazo Cuota mensual estimada 12 meses $321.204 24 meses $198.443 36 meses $160.497 60 meses $134.705 72 meses $129.774

Los importes son estimativos y no incluyen el IVA sobre los intereses ni otros posibles cargos. Por lo tanto, el valor definitivo de la cuota puede ser superior al indicado en la simulación.

Al elegir un plazo más largo, el jubilado puede reducir el compromiso mensual, aunque deberá afrontar un costo total de financiación más elevado.

Qué requisitos deben cumplir los jubilados para acceder al crédito

La línea Nación Previsional está destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación.

Entre las principales condiciones para solicitar el préstamo se encuentran:

Cobrar la jubilación o pensión en el Banco Nación.

Solicitar un monto de hasta $50.000.000.

Acceder a una TNA fija del 49%.

Elegir un plazo de devolución de hasta 72 meses.

No comprometer más del 35% de los ingresos netos mensuales con la cuota.

Por ejemplo, para afrontar una cuota estimada de $129.774 a 72 meses, el solicitante debería acreditar ingresos netos de al menos $370.783 mensuales.

Además, la aprobación del crédito dependerá de la evaluación crediticia que realice la entidad bancaria.

El Banco Nación informa un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) del 78,38% para su ejemplo oficial de financiación.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación desde el celular

Los jubilados que cumplen con los requisitos pueden gestionar el crédito de manera digital, a través de la aplicación BNA+ o del home banking del Banco Nación.

Para iniciar la solicitud desde el celular, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+. Seleccionar la opción «Tu Banco». Entrar en el apartado «Préstamos». Indicar el monto de $3.000.000 y elegir el plazo de devolución. Revisar las condiciones de financiación y el importe de las cuotas. Confirmar la solicitud, que quedará sujeta a la aprobación del banco.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden iniciar el trámite sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.