José Gelvez tenía 43 años y trabajaba desde hacía 15 como camillero en el Hospital Español de Mendoza. Su hijo Alexis, de 8 años, cayó al canal Cacique Guaymallén y el hombre se arrojó al agua para intentar rescatarlo. La fuerza de la corriente los arrastró y ambos fallecieron.

La tragedia ocurrida en el canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo, conmocionó a Mendoza. En medio del dolor por la muerte de un hombre y su pequeño hijo, se conoció la identidad del padre: José Gelvez, un trabajador del Hospital Español que fue recordado con profundo afecto por sus compañeros.

Gelvez se desempeñaba como camillero desde hacía 15 años en el centro asistencial mendocino. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, compañeros y trabajadores de la institución expresaron su tristeza en las redes sociales y compartieron mensajes para despedirlo.

Quienes compartían con él las jornadas laborales lo recordaron como una persona servicial, querida y siempre dispuesta a ayudar. Su muerte, junto con la de su hijo Alexis, de 8 años, generó numerosas muestras de dolor y solidaridad.

La despedida del Hospital Español

La muerte de José también provocó una profunda conmoción en el Hospital Español, donde trabajaba desde hacía una década y media.

Desde la institución compartieron un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que expresaron su dolor por el fallecimiento del camillero y de su hijo.

“Con profundo dolor despedimos a José Gelvez, Camillero de nuestro hospital”, expresaron en la publicación. Además, manifestaron su acompañamiento a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento.

Los mensajes de despedida reflejaron el impacto que generó la noticia entre quienes lo conocían y compartían con él sus días de trabajo.

La muerte de José y Alexis dejó una profunda tristeza en la comunidad mendocina y volvió a poner en foco los peligros que representan los canales de riego, especialmente cuando presentan fuertes corrientes y elevados caudales de agua.

Cómo ocurrió la tragedia en el canal Cacique Guaymallén

El dramático episodio ocurrió durante la mañana del miércoles 18 de noviembre, cerca de las 11, en las inmediaciones de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo.

Según la información difundida sobre el caso, el pequeño Alexis cayó al canal Cacique Guaymallén y, al advertir lo sucedido, su padre se arrojó inmediatamente al agua para intentar rescatarlo. Sin embargo, el importante caudal y la fuerza de la corriente hicieron que ambos fueran arrastrados.

La situación motivó un amplio operativo de emergencia, con la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz y personal del Cuartel Central. Los equipos de rescate recorrieron distintos sectores del cauce para intentar localizar a las víctimas.

El cuerpo de José fue encontrado primero, a unos 1.700 metros del lugar donde se había producido el episodio, en la zona de calle Besares. Posteriormente, cerca de las 13, los rescatistas localizaron también al niño. Pese al despliegue y a las tareas realizadas, ambos habían fallecido.

Las condiciones del canal complicaron considerablemente el procedimiento. El caudal de agua era elevado debido a las lluvias registradas en la zona, lo que incrementó los riesgos y dificultó el trabajo de los equipos de emergencia.

El niño había ido a visitar a su papá

Otro de los datos que trascendieron después de la tragedia fue que Alexis había ido a la casa de su padre para compartir tiempo con él.

De acuerdo con testimonios de vecinos y allegados , José y la mamá del pequeño, estaban separados. La mujer también se desempeñaba como enfermera. El encuentro familiar terminó de la peor manera cuando el niño cayó al cauce y su papá se arrojó al agua en un desesperado intento por ayudarlo. La corriente terminó arrastrando a los dos.