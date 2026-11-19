Una versión que se remonta al Wandagate de 2021 volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Una captura con una supuesta amenaza, fuertes desmentidas y la intervención de la esposa del jugador sumaron tensión a una polémica que no deja de crecer.

El mundo del espectáculo y el fútbol quedaron envueltos en una nueva polémica que tiene como protagonistas a Ángel de Brito y Leandro Paredes. En las últimas horas, comenzó a circular un supuesto mensaje privado que el futbolista de Boca Juniors le habría enviado al periodista, luego de que su nombre quedara involucrado en una versión de un presunto romance con la China Suárez ocurrido en 2021.

La controversia tomó fuerza después de que trascendieran comentarios sobre un supuesto encuentro entre la actriz y un jugador argentino casado durante su viaje a París, en el mismo período en el que comenzó el escándalo conocido como Wandagate, que tuvo como protagonistas a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China.

La primera en instalar el tema fue Analía Franchín, quien deslizó información sobre aquel supuesto vínculo en el programa A la Barbarossa. Aunque inicialmente no mencionó directamente al futbolista, aportó algunas referencias que despertaron las especulaciones.

Poco después, Ángel de Brito retomó el enigmático en su ciclo Ángel Responde, que se emite por Bondi Live. Allí ofreció algunas pistas sobre la identidad del supuesto involucrado: habló de un campeón del mundo, de un apellido relacionado con algo que se encuentra varias veces en una casa y de un hombre de ojos claros.

Los seguidores comenzaron a arriesgar nombres en el chat y, cuando apareció el de Leandro Paredes, el conductor respondió: “Ese, chicos”. De esa manera, el mediocampista quedó en el centro de las versiones, aunque nunca se presentaron pruebas que confirmaran el supuesto encuentro.

El supuesto mensaje de Leandro Paredes a Ángel de Brito

La situación escaló todavía más cuando empezó a viralizarse una captura de pantalla de un presunto intercambio privado entre el futbolista y el conductor de espectáculos.

En el texto que circuló en las redes sociales, Paredes habría expresado su enojo por las versiones que lo involucraban y cuestionado la manera en que el periodista hablaba de su familia. Además, habría hecho una comparación directa con Mauro Icardi, en referencia a la extensa cobertura que De Brito le dedica al delantero.

“No te hagas el canchero conmigo y con mi familia porque yo no soy Icardi que me vas a dedicar programas enteros”, sería parte del mensaje atribuido al jugador.

La frase más contundente llegaría hacia el final de la conversación, cuando supuestamente le habría advertido: “Yo te espero en la puerta del canal y quiero que repitas las boludeces que decís de mí, pero en la cara”.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo verificar la autenticidad de la captura, por lo que no puede afirmarse que el futbolista haya enviado esas palabras.

La respuesta de la China Suárez y Camila Galante

Mientras el nombre de Paredes se multiplicaba en las redes, la China Suárez decidió salir al cruce de las versiones. A través de sus historias de Instagram, negó el supuesto vínculo y cuestionó a quienes la relacionaron con el deportista.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió la actriz, que también lanzó duras críticas contra determinados sectores del periodismo.

Por su parte, Camila Galante, esposa del futbolista, también fue consultada sobre los trascendidos. En diálogo con Estefi Berardi, desmintió categóricamente la información y aseguró: “Es totalmente mentira”.

Ángel de Brito rompió el silencio y aclaró qué pasó

En medio de las repercusiones, el conductor aprovechó su espacio en Bondi Live para responder las versiones que indicaban que Paredes lo había llamado y que desde América TV le habrían pedido que no hablara más del asunto.

De Brito negó ambas versiones y explicó que su participación se había limitado a retomar un enigmático que ya había circulado en otros programas. “Lo de Paredes se hizo un enigmático que a mí no me consta, no tengo nada que ver”, sostuvo.

Además, mencionó que el periodista Fede Flowers también había hablado del tema y que el propio futbolista se habría comunicado con él.

Así, una historia que comenzó con un supuesto episodio ocurrido hace cinco años volvió a instalarse en la agenda mediática. Entre desmentidas, especulaciones y una captura que todavía no pudo ser autenticada, el cruce entre Ángel de Brito y Leandro Paredes sumó un nuevo capítulo y mantiene en vilo tanto al mundo del espectáculo como al deportivo.