Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 14 de julio

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas a lo largo de la jornada. Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 13 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza. Esto se debe a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica. Afectará zonas de:

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el martes 14 de julio de 2026

Guaymallén

Entre calles Berutti, Dorrego, Joaquín Castellanos y Ejército de los Andes y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Ejército de Los Andes, San Juan de Dios, Olegario Andrade y Guiraldes; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Constantino Catauro y Civelli y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 11.15 a 14.15 h.

En calle Agustín Álvarez, entre Lauriente y Perito Moreno y áreas adyacentes; Dorrego. De 9.15 a 11.15 h.

En calle Godoy Cruz, entre Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, Sarmiento, Bandera de los Andes y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

En Ruta Nacional N°7, camino a Las Cuevas. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre Medrano y barrio Las Candelas. En la intersección de calles Pedro Díaz y Proyectada J379, hacia el sur de Almirante Brown y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles San Martín, Padre Vázquez, Tropero Sosa y Ozamis. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92, entre calle Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93 o Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40 vieja, entre calle La Capilla o Cubillos y callejón Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143, afecta al callejón Jorge Gracia; Paso de Las Carretas. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Castro, Escuela Vieja, Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Casas Viejas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

En Ruta Provincial N°175, entre Olivos y La Correina; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Línea Los Palos, entre La Fábrica y Benavidez; Jaime Prats. De 11.00 a 15.00 h.

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