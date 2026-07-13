Viento Zonda y aumento de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este lunes

La semana comenzará con un leve ascenso de la temperatura, neblinas y heladas durante la mañana. Además, Defensa Civil anticipó viento Zonda en la cordillera sur y la zona baja de Malargüe.

La semana comenzará en Mendoza con un leve ascenso de la temperatura y condiciones estables en gran parte de la provincia. Sin embargo, durante las primeras horas del día se espera la formación de bancos de niebla y heladas, mientras que el viento Zonda volverá a presentarse en sectores del sur mendocino.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes 13 de julio habrá nubosidad variable, leve ascenso de la temperatura, neblinas matinales y vientos leves del noreste.

En la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado.

La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 1°C.

Por su parte, Defensa Civil informó que durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla por sectores y heladas generalizadas en toda la provincia. Además, reiteró la recomendación de conducir con extrema precaución debido a la baja visibilidad y a la posible formación de escarcha sobre la calzada.

El organismo también indicó que habrá viento Zonda en la cordillera sur y en la zona baja de Malargüe, aunque no se espera que el fenómeno afecte al resto del territorio provincial.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico extendido anticipa pocos cambios para los próximos días.

Martes 14 de julio

Estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, neblinas matinales y vientos leves del sudeste. Además, continuarán las nevadas en la cordillera.

La máxima será de 16°C y la mínima de 3°C.

Miércoles 15 de julio

Se espera una jornada mayormente nublada, con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y nevadas en el sector sur de la cordillera.

La máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 1°C.