Polémica afuera de la casa: Eduardo Carrera habló de su hija no reconocida y las redes sociales lo destrozaron

Inmediatamente después de abandonar el reality por el voto del público por la pantalla de El 9 Televida, el participante se sentó en el ciclo de streaming La Cumbre para dialogar con Santiago del Moro. Lejos de analizar las nominaciones, el conductor fue directo al hueso y lo abordó por el escándalo familiar que estalló en el afuera mientras él estaba encerrado.

La eliminación de Eduardo Carrera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue solo el inicio de su verdadera noche de furia. Inmediatamente después de abandonar el reality por el voto del público por la pantalla de El 9 Televida, el participante se sentó en el ciclo de streaming La Cumbre para dialogar con Santiago del Moro. Lejos de analizar las nominaciones, el conductor fue directo al hueso y lo abordó por el escándalo familiar que estalló en el afuera mientras él estaba encerrado: la existencia de Mía, su hija de 23 años a la que nunca reconoció y de quien jamás habló en el programa.

Del Moro no anduvo con rodeos y le planteó cómo su juego se desmoronó cuando el público conoció esta realidad: “Tenés una hija, Mía se llama ella, y creo que toda esa imagen que vos tenías de buen jugador, de tipo copado, piola, empezó a cambiar… ¿Por qué te perdiste todo eso con tu hija? ¿Por qué nombrabas tanto a tu hijo y no a ella”?

La respuesta de Eduardo, argumentando que tras separarse de su expareja Romina Orthusteguy (también ex Gran Hermano 2002) entró en una profunda depresión y que sus intentos de mediación en el pasado fallaron, no convenció a nadie. “Me hago responsable de todo lo que hice y de lo que no hice, totalmente cargo… pero yo ya no creo (en recomponer la historia)”, soltó resignado el exjugador. Al recordarle al conductor que la joven lo conoció a través de la televisión, Eduardo admitió que le tenía “muchísimo miedo” a la exposición del tema.

El calvario que relató su ex en los medios: “Esto me cagó la carrera”

La polémica se encendió aún más debido a que las confusas y evasivas declaraciones de Carrera chocaron de frente con las durísimas revelaciones que Romina Orthusteguy y su hija Mía habían hecho semanas atrás en una cruda entrevista con Matías Bagnato en Bondi Live.

Allí, Romina rompió el silencio tras dos décadas y detalló el infierno que vivió junto al participante luego de salir del reality en aquella época, reviviendo episodios de extrema violencia verbal y física: “Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo: ‘Esto me cag… la carrera’. A los cuatro meses de embarazo me tuve que ir a lo de mis viejos”.

Además, Romina relató un aberrante episodio ocurrido en el hospital un día después del nacimiento de la bebé: “Cuando me la traen a la noche, la agarra, la tira a los pies de la cama y dice: ‘Esta pendeja nos tomó de hijos’. Yo grité, una enfermera entró y se lo llevó”.

La palabra de Mía: “Me dio dolor que hiciera como si yo no existiera”

En ese mismo espacio, Mía, la hija de 23 años de Eduardo, se mostró sumamente dolida por la actitud de su padre biológico dentro de la casa de Gran Hermano, donde él se encargaba de repetir constantemente que solo tenía un hijo varón.

“Apenas lo veo entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y mucho dolor de que entrara a la casa a exponerse como si una parte de él no existiera… El no nombrarme para nada. Hacer como si yo no existiera. Lo único positivo que rescato es enterarme de que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo. A él (Eduardo) no quiero conocerlo… al menos hoy”, sentenció la joven con firmeza.

El paso de Eduardo Carrera por el reality terminó confirmando la teoría de Santiago del Moro: los “fantasmas” de su pasado y su historia familiar no resuelta terminaron condicionando por completo su templanza, su estrategia y la mirada de un público que le soltó la mano de forma definitiva en el teléfono.