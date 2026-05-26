Video: policías mendocinos tuvieron que correr varias cuadras para asistir un caso de violencia ante la falta de móviles

La escena quedó registrada y generó fuerte repercusión en Mendoza. Efectivos de la Comisaría 29 debieron acudir corriendo a un llamado por violencia familiar en Gutiérrez debido a la falta de patrulleros disponibles en la base. Hubo dos personas heridas y un detenido.

Una escena que parece sacada de una película, pero ocurrió en Mendoza, generó repercusión en redes sociales. Un grupo de policías tuvo que salir corriendo para intervenir en un hecho de violencia porque no contaban con móviles policiales disponibles en la base. El episodio sucedió este martes en Gutiérrez, Maipú, y terminó con dos personas lesionadas y un joven detenido.

Según trascendió, el llamado ingresó cerca de las 11:50 al CEO por un conflicto familiar que se desarrollaba en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa al 400. Ante la urgencia, efectivos de la Comisaría 29, encabezados por un subcomisario, fueron enviados al lugar pese a no tener patrulleros operativos en la dependencia.

Fue así como cámaras de seguridad captaron a los efectivos corriendo por las calles hasta un punto dónde los encuentra un móvil policial que fue desviado también al lugar del hecho.

De acuerdo al parte oficial, al llegar a la vivienda los efectivos encontraron a dos hombres discutiendo violentamente. En ese momento, uno de ellos de 22 años habría reaccionado de manera agresiva al advertir la presencia policial.

Siempre según la reconstrucción policial, el joven tomó un trozo de hierro y golpeó a un hombre de 31 años y a una mujer de 27, provocándoles distintas lesiones en la cabeza.

Tras el ataque, los efectivos tuvieron que intervenir utilizando la fuerza para controlar al agresor y evitar que la situación escalara aún más. Finalmente, el sospechoso fue reducido y trasladado a la Comisaría 29, donde quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú.

La secuencia de los policías corriendo por las calles mendocinas comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó cientos de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron la falta de móviles policiales, mientras que otros destacaron el accionar de los efectivos que igualmente acudieron al llamado para asistir a las víctimas.