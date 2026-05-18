Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este martes 19 de mayo

Este martes 19 de mayo habrá tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 19 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 19 de mayo

Este martes 19 de mayo habrá cortes de luz en:

Las Heras

En calle Paso Hondo, entre Iván Cané y Jorge Newbery. En callejón Cruz Cabello, entre calles Aristóbulo del Valle y Paso Hondo. En callejón Cabello, hacia el oeste de calle Paso Hondo, y zonas Aledañas; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de calle Río Diamante con El Trapiche y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 11.00 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°15, hacia el norte de Deán Funes, y áreas adyacentes; Vistalba. De 11.15 a 14.00 h.

En el loteo 13 de Diciembre y zonas Aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

En el callejón N°8, hacia el norte de calle Lavalle. En calle El Algarrobal, hacia el este de callejón N°8, y zonas Aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

En el Secano Lavallino. En zonas de Gustavo André y Lagunas del Rosario. En San José, Capilla de San José, Puesto San Lorenzo e Isla Conjume. En la escuela Posta de los Médanos y zonas aledañas. De 8.00 a 20.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamos; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

San Carlos

En calle Independencia, entre Furlotti y Alfredo Barrios. En calle Constantini II. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Coronel, hacia el sur de El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael