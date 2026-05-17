Black Week Mayorista en Mendoza: qué supermercados tendrán hasta 40% de descuento y desde cuándo

La campaña se extenderá durante varios días y reunirá a distintos mayoristas de la provincia con promociones en productos de consumo masivo, tanto en locales físicos como en sus plataformas online.

Desde este lunes comienza la Black Week Mayorista, una campaña de descuentos impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas con el objetivo de reactivar el consumo en un contexto marcado por la baja de la inflación y la caída en las ventas del sector.

La iniciativa se mantendrá vigente hasta el domingo 24 y alcanzará a más de 200 comercios mayoristas en todo el país.

Las promociones estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en tiendas online, lo que amplía las posibilidades de acceso para los consumidores.

Durante estos días, quienes compren podrán encontrar rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería. Sin embargo, desde la organización aclararon que cada cadena definirá qué productos incluirá en la promoción y qué porcentaje de descuento aplicará.

En Mendoza, algunos de los mayoristas que se suman a la propuesta son:

Yaguar

Buj Supermercados

Makro

Oscar David.

La lista completa de comercios adheridos se puede consultar en el sitio oficial de la entidad organizadora.