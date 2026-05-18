Este lunes comienza una semana helada: ¿cuáles serán las máximas y mínimas?

Está semana se sentirá con fuerza el frío en Mendoza. Las máximas rondarán los 15 grados y las mínimas los 3.

Este lunes comienza una semana muy fría y con heladas en Mendoza. Las máximas rondarán los 15 grados y las mínimas los 3. El martes será el día con máxima más alta y por el contrario el jueves será el más frío con una máxima que solo alcanzará los 14 grados.

Los conductores deben tener en cuenta que habrá heladas por las mañanas y por ello se debe circular con extrema precaución.

¿Cómo estará este lunes 18-05-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

Martes 19-05-2026

El martes habrá poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

Miércoles 20-05-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 21-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 22-05-2026

Este viernes hay nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 23-05-2026

El sábado habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C