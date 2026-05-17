Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 18 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 18 de mayo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 18 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 18 de mayo

Las Heras

En calle Aristóbulo del Valle, entre General Paz y Quintana. Entre calles Marañón, Aristóbulo del Valle , General Paz, Proyectada N°1 y adyacencias; El Algarrobal. De 8.45 a 11.00 h.

En la intersección de calle El Chircal con Alamiz y áreas adyacentes; El Pastal. De 11.15 a 15.00 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y Félix Araujo. En calles N°211 y Proyectada I349, hacia el este de Víctor Hugo.

En calle Félix Araujo, entre Pública N°510 y Ruta Provincial N°31. En calle Dr. Roque Sáenz Peña, entre Proyectada V276 y Félix Araujo.

En calle Paramillo, hacia el oeste de Félix Araujo. En calles Proyectada V276 y V277 y zonas Aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Barriales, hacia el oeste de Perito Moreno. En calle Perito Moreno, hacia el oeste de Zanetti, y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle la intersección de calle Alto Verde con La Costa y adyacencias. En Cabaña del Alto Tupungato; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Villegas, entre Sara de Puebla y Ruta Nacional N°143. En el barrio Nuevo Milenio; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Videla Castillo, entre El Álamo y Rosario Bustos de Zapata. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael