Fueron a tomar un café en Mendoza y recibió la sorpresa de su vida: “Hay momentos que no se olvidan”

La mujer estaba en una cita con su pareja, pero no se esperaba tener ese final. Compartieron el video a través de las redes sociales y emocionó a todos.

Lo que parecía una salida común terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Una pareja mendocina fue a tomar un café a una reconocida pastelería de Mendoza y la sorpresa emocionó a miles de personas en las redes sociales.

La protagonista jamás imaginó lo que iba a suceder cuando la moza se acercó a la mesa con el pedido. Entre nervios, lágrimas y sonrisas, su pareja le hizo una propuesta de casamiento que rápidamente se viralizó en internet.

El episodio ocurrió en Petit Patisserie, un local gastronómico de Mendoza que compartió el video a través de sus redes sociales y logró miles de reproducciones y comentarios.

La propuesta de casamiento que emocionó a Mendoza

En las imágenes se puede ver a la pareja disfrutando de una merienda cuando, de repente, llega el momento más inesperado. La joven rompe en llanto al descubrir la sorpresa preparada por su novio, mientras quienes estaban presentes acompañaban la escena con emoción.

Desde el local destacaron que no solo ofrecen café y pastelería, sino que también son parte de historias especiales que quedan grabadas para siempre.

“Qué privilegio tan grande haber sido parte de un instante tan íntimo y eterno a la vez”, escribieron desde la cuenta oficial de la pastelería al compartir el video.

La grabación fue difundida por la cuenta de Instagram de Petit Patisserie y rápidamente despertó reacciones entre los mendocinos. Muchos usuarios destacaron la emoción genuina del momento y aseguraron que este tipo de historias “devuelven la fe en el amor”.