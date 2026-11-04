Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 5 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 5 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 5 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este jueves 5 de noviembre:
Ciudad
- Entre calles Simón Bolívar, Ushuaia, Pablo Neruda y 20 de Junio. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Pedro del Castillo, Tirasso, Bandera de los Andes y Virgen del Milagro; Capilla del Rosario. De 8.45 a 12.45 h.
- En Ruta Provincial N°50, hacia el oeste de Silvano Rodríguez; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En Ruta Provincial N°52, hacia el norte de Ruta Provincial N°39 y zonas aledañas; Uspallata. De 9.15 a 13.15 h.– En barrio Alto del Oeste II; EL Challao. De 8.30 a 10.30 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Bodega Julio Coletto y Restaurante Pimienta & Sal; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre Carril Calise Nacional, Ruta Nacional N°40, barrio Atardeceres de Capiz y barrio El Capacho. San Carlos.-. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Carril Nacional, entre Chacón y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Finca Testa (cruce Arroyo de los Papagayos); El Cepillo. De 12.30 a 16.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre San Cayetano y Bargna; Las Malvinas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Moreno, 12 de Octubre, Edison y Sardi. De 15.00 a 19.00 h.