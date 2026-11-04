Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 5 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 5 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 5 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este jueves 5 de noviembre:

Ciudad

Entre calles Simón Bolívar, Ushuaia, Pablo Neruda y 20 de Junio. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Pedro del Castillo, Tirasso, Bandera de los Andes y Virgen del Milagro; Capilla del Rosario. De 8.45 a 12.45 h.

En Ruta Provincial N°50, hacia el oeste de Silvano Rodríguez; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En Ruta Provincial N°52, hacia el norte de Ruta Provincial N°39 y zonas aledañas; Uspallata. De 9.15 a 13.15 h.– En barrio Alto del Oeste II; EL Challao. De 8.30 a 10.30 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre Bodega Julio Coletto y Restaurante Pimienta & Sal; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre Carril Calise Nacional, Ruta Nacional N°40, barrio Atardeceres de Capiz y barrio El Capacho. San Carlos.-. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Carril Nacional, entre Chacón y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Aguirre, entre Muzaber y Finca Testa (cruce Arroyo de los Papagayos); El Cepillo. De 12.30 a 16.30 h.

San Rafael