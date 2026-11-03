Grabaron un video en el Rosedal del Parque San Martín y el resultado sorprendió a todos

Un video del Rosedal del Parque General San Martín se volvió viral y sorprendió por las imágenes que logró captar en uno de los rincones más emblemáticos de Mendoza. El atardecer y los colores de las rosas crearon una postal que enamoró en las redes sociales.

Hay lugares de Mendoza que nunca dejan de sorprender. Esta vez, el Rosedal del Parque General San Martín regaló una postal que parece sacada de una película: rosas en plena floración, el sol cayendo sobre el lago y la cordillera de fondo. Un video de ese momento se compartió en las redes sociales y dejó a muchos maravillados con la belleza de este rincón mendocino.

La primavera transformó al Rosedal del Parque General San Martín en uno de los paisajes más atractivos de Mendoza. Con sus rosales en plena floración y los últimos rayos del sol iluminando el lugar, un video capturado durante el atardecer sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas por el fotógrafo Agustín Sosa, quien registró distintos rincones del paseo. Las rosas de colores, el reflejo de la luz sobre el lago y la cordillera como telón de fondo dieron forma a una postal que despertó elogios entre quienes vieron la publicación.

“Qué hermoso” y “es increíble, gente de todo el mundo viene a conocerlo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

La historia del Rosedal del Parque San Martín

Aunque hoy es uno de los espacios más reconocidos de la provincia, el Rosedal no formó parte del diseño original del Parque General San Martín, cuya planificación comenzó en 1896 bajo la dirección del paisajista Carlos Thays.

El paseo fue inaugurado el 31 de diciembre de 1919, durante el gobierno de José Néstor Lencinas. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Raúl Jacinto Álvarez, entonces jefe de la Dirección de Obras Públicas de Mendoza.

La propuesta buscaba sumar un jardín de flores al parque y tomó como referencia los grandes rosales de Francia y otros espacios del país. Para su construcción, se eligió un sector ubicado al este del lago.

En sus comienzos, el lugar recibió el nombre de Presidente Yrigoyen. La inauguración contó con la presencia de funcionarios y una comitiva de damas vinculadas al acto. Los festejos se extendieron durante varios días, con espectáculos, paseos en carreta y una regata como cierre.

Cómo es el diseño del Rosedal

El diseño del paseo combinó características de las escuelas paisajísticas francesa e inglesa, con un trazado regular y geométrico.

El ingreso principal se ubicó frente a la Fuente de los Continentes y se construyeron otros accesos para llegar desde distintos sectores del parque. Una gran escalinata de piedra conducía hacia senderos curvos y sinuosos, acompañados por bancos de madera y piedra.

Con el paso de los años, el espacio incorporó nuevos elementos para embellecer el jardín. En marzo de 1923 se construyeron las pérgolas que adornaron la rosaleda y, en el punto donde se cruzaban, se instaló una fuente de agua que posteriormente fue modificada.

Más de un siglo después de su inauguración, el Rosedal continúa siendo uno de los rincones elegidos por mendocinos y turistas para pasear, descansar y disfrutar de los paisajes del Parque General San Martín.