Tragedia en Mendoza: una nena de 10 años murió tras ser atropellada por un camión municipal

Una niña de 10 años murió este miércoles por la mañana en Philipps, Junín, tras un choque entre la bicicleta en la que circulaba junto a su padre y un camión municipal. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Una niña de 10 años falleció este miércoles por la mañana en un accidente vial ocurrido en el distrito de Philipps, en Junín. La menor circulaba en bicicleta junto a su padre cuando fue embestida por un camión municipal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.45 en la intersección de calles Circunvalación y Pablo Rosales, en Philipps.

De acuerdo con la información policial, la niña circulaba en bicicleta por la ciclovía ubicada sobre el margen oeste de calle Circunvalación, en dirección de sur a norte, acompañada por su padre.

Por causas que se investigan, en ese momento un camión municipal marca Iveco realizó una maniobra de giro hacia el oeste y se produjo la colisión con la bicicleta.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció en el lugar.

El conductor del camión, un hombre de 63 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el accidente, por disposición de la ayudante fiscal, intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. También trabajó personal de la Comisaría 19.