“Cayó en seco”: una fuerte tormenta de granizo afectó a Santa Rosa y otros sectores de Mendoza

Una intensa granizada sorprendió a vecinos de Santa Rosa, Las Catitas y Los Campamentos, en Rivadavia, durante la tarde de este martes. Defensa Civil mantiene una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de Mendoza, mientras que el pronóstico anticipa una mejora temporaria y el regreso del viento Zonda el jueves.

Una intensa tormenta de granizo sorprendió este martes 3 de noviembre a Santa Rosa, en el Este de Mendoza, y también alcanzó a otros sectores de la provincia. La caída de piedras se registró en la villa cabecera, Las Catitas y Los Campamentos, en Rivadavia, luego de fuertes ráfagas de viento y truenos que anticiparon la llegada del temporal.

La jornada estuvo marcada por la inestabilidad climática en Mendoza, con tormentas de variada intensidad y alertas meteorológicas para distintas zonas. En Santa Rosa, el fenómeno llegó de manera repentina y sorprendió a los vecinos por la intensidad de la granizada.

Granizo en Santa Rosa: las zonas donde cayó piedra

La tormenta se hizo sentir con fuerza durante la tarde de este martes en distintos puntos de Santa Rosa. Tanto en la villa cabecera como en Las Catitas, los vecinos registraron la caída de granizo acompañada de abundante agua.

El temporal estuvo precedido por fuertes ráfagas de viento y truenos. Minutos después, comenzó una intensa precipitación de piedras, algunas de gran tamaño, que sorprendió a quienes se encontraban en la zona.

También se reportó caída de granizo en el departamento de Rivadavia, otro de los sectores del Este provincial alcanzados por las tormentas.

Alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas podrían ser afectadas este martes y miércoles

En medio de la inestabilidad, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes y la madrugada del miércoles 4 de noviembre.

El aviso alcanzaba a sectores de la Zona Norte, Zona Este y Valle de Uco, donde se esperaban tormentas de variada intensidad, con posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología de AEMSA, las condiciones inestables estaban relacionadas con el paso de un sistema de vaguada en altura. Además, se preveía la continuidad de las tormentas en el sur provincial.

El organismo también indicó que el viento Zonda se mantendría en Malargüe, el Valle de Uco y sectores de precordillera hasta las 22, antes de la rotación al sector sur durante la madrugada, con ráfagas de entre 30 y 55 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este miércoles 4 de noviembre

Para este miércoles se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia. El ingreso de un sistema de alta presión favorecerá la estabilidad durante la mañana y la tarde.

Durante la madrugada podría permanecer el cielo nublado en el Gran Mendoza y la Zona Este, aunque sin precipitaciones previstas. Desde media mañana se espera que el cielo se despeje y se mantenga así durante el resto de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé circulación débil del sector sur entre las 7 y las 21, principalmente en la Zona Este y la Zona Sur. En Malargüe y el sur de ese departamento podría registrarse Zonda débil entre las 15 y las 20.

Las temperaturas promedio previstas son: Máxima: entre 22 y 25 °C. Mínima: 12 °C en el resto de la provincia.