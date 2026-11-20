Edemsa realizará tareas de mantenimiento este fin de semana en barrios de San Carlos, Tupungato, Luján de Cuyo, Maipú y Tunuyán.
Edemsa informó que este sábado 21 y domingo 22 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: San Carlos, Tupungato, Luján de Cuyo, Maipú y Tunuyán.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 21/11/2026
Este sábado 21 de noviembre habrá cortes de luz:
San Carlos
- En calle Constantini II, entre Malvinas Argentinas y Bodega Rocamadre Jardín de Piedra. En Finca Beth y zonas aledañas; La Consulta. De 9.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89 y calle Costa Canal. En los barrios Viejo Viñedo, Caminos del Vino, 5 de Octubre, Los Horneros, Aires de mi Tierra y loteo Tisa; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.
Este domingo 22 de noviembre habrá cortes en:
Luján
- En calle Cipolletti, entre Fermoselle y Barrio 13 de diciembre. En calle Lamadrid, hacia el este de Cipolletti. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles San Martín, Patricias Argentinas, Tropero Sosa y Padre Vázquez. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Argentina, entre San Martín y Guisasola. En los barrios Rosedal, Arroyo Claro, Los Manzanos, Venezuela y Casas del Pueblo. De 9.00 a 13.00 h.