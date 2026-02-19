Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este viernes 20 de febrero

Edemsa señaló que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 20 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 20 de febrero

Estos son los cortes previstos para este viernes 20 de febrero:

Luján

En calle del km N°48, hacia el Este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Guevara entre Constitución y Viedma y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Lamadrid, entre Acceso Este y Las Piedritas; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

En calle del dique o Ruta Provincial N°97, camino al dique Valle de Uco; Campo de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael